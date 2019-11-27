Ankara'daki vergi dairesine yönelik bombalı terör saldırısı davasında istenen cezalar belli oldu

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari durumdaki sanıkların dosyalarının ayrılması talebinde bulundu.

Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu 51 sanık hakkında dava açılmıştı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını yazılı olarak mahkemeye sunduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 20 Ocak 2018'de başlatılan operasyonların durdurulması veya sekteye uğratılması amacıyla bombalı saldırıda bulunulduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında, "Meydana gelen bombalı saldırı eylemiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştiren terörist Ersen Ertogan tarafından eylemin ilk olarak 31 Ocak 2018'de gerçekleştirilmeye çalışıldığı, bu tarihte bombanın patlamaması nedeniyle terörist Ersen Ertogan'ın bombanın yüklü olduğu valizi değiştirerek ve olay yerine yakın bir konteynırda geceyi geçirerek 01 Şubat 2018 tarihinde bombalı saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

8 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 84'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Saldırının PKK/KCK terör örgütünce yapıldığının anlaşıldığını kaydeden savcı, sanıklar Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheıkh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chıkhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 84'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık Muhammed Eldibo'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsini, sanık Mehmet Kokan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARININ AYRILMASI TALEBİ

Savcı, hakkında yakalama kararları bulunan firari sanıklar Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Salih Müslüm Muhammed, Fehman Hüseyin, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed Eldibo ve Ali Anadeny hakkındaki dosyaların ayrılması talebinde bulundu.

Mütalaanın ardından söz hakkı verilen sanık ve avukatları, mütalaaya yönelik savunmaları için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını veren mahkeme, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 12 Mart 2020'ye erteledi.

(İHA)