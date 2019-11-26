Son Dakika Haberleri: Ankara'dan kısa kısa
Son Dakika Güncel Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'dan kısa kısa

6 saat önce

Merkezi Ankara'da bulunun Beypazarı hemşehri dernekleri ve vakıf yöneticileri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara'dan kısa kısa, System.String[]

Merkezi Ankara'da bulunun Beypazarı hemşehri dernekleri ve vakıf yöneticileri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hemşehrilerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, Beypazarı'nın turizmi konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Heyet ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Yavuz'a, üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo hediye edildi.

Çubuk'ta ücretsiz işitme testi

Çubuk Belediyesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde belediye personeli başta olmak üzere ilçe halkına yönelik ücretsiz işitme testi yapılacak.

Çubuk Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile ilçede bir gün boyunca ücretsiz işitme testi yapılacak.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılacak taramanın tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Testlerin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Başkan Demirbaş, "Tüm ilçe halkımız bu hizmetten faydalanmasını istiyoruz. 27 Kasım 2019 Çarşamba günü ücretsiz olarak yapılacak testler sonucu vatandaşlarımız sorununu öğrendikten sonra istediği kuruma giderek tedavisini de yaptırabilecek. İşitme ölçüm cihazları ile yapılan kontrol sırasında üniversitemizin uzmanları tarafından vatandaşlarımızın soruları da yanıtlanacak. Bu güzel hizmette emeği geçen başta üniversitemizin rektörü ve yönetimine çok teşekkür ediyorum."' diye konuştu.

Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası sigorta şirketlerini dolandıran çete çökertildi
Mansur Yavaş'la olan davasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası verildi MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'dan kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]