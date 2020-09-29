Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

Ankara'dan kısa kısa

Ankara'da konsoloslukların bir araya toplanacağı diplomatik site için Gölbaşı Belediyesince altyapı çalışmalarına başlandı.

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Ankara'da konsoloslukların bir araya toplanacağı diplomatik site için Gölbaşı Belediyesince altyapı çalışmalarına başlandı.

Kızılcaşar Mahallesi'nde hayata geçecek proje kapsamında Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce yollar, yaya ve araç trafiğine uygun hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışmalarımız tamamlandığında yaklaşık 10 kilometrelik yol açılacağını belirterek, "Bu sayede araç trafiğini azaltmayı, daha ulaşılabilir bir şehir tasarlamayı amaçlıyoruz. Hayata geçecek diplomatik site, Gölbaşı'mızın çehresine yakışır bir proje." dedi.

Kürşat Tüzmen, program için Güdül'de çekim yaptı

Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, bir televizyon programında yayınlanacak "Kürşat Tüzmen'le Benim şehrim" programı kapsamında, Güdül ilçesinde çekim gerçekleştirdi.

Tüzmen, ilçede Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Tüzmen, belediyenin giriş katında sergilenen Güdül ilçesinin tanıtımında kullanılan fotoğraflar sergisini de gezdi.

Tüzmen, başkentin ilçelerinde çekimlere başladıklarını, Beypazarı ilçesindeki çekimleri tamamladıklarını söyledi.

Güdül Belediyesi, kadın kooperatifine destek verdi

Güdül belediyesi, S.S. Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ürünlerin satışında kullanılmak üzere ambalaj desteğinde bulundu.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer öncülüğünde kadınlara istihdam oluşturmak üzere kurulan S.S. Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetimi, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yalçın, kooperatifin çok iyi işler başardıklarını dile getirerek, "Yaptıkları çalışmalar, gelir getirici ve istihdama yönelik. Biz de kadınlarımızın arkasındayız. Desteklerimiz sürecek. Kısa bir süre içinde mutlaka çalışmaları yerinde göreceğiz. Onlara ürünlerinin ambalajlanması noktasında destek veriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Çetin, çalışmaları inceledi

Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin yapımı devam ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'a değer katacak projelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İlçenin gelişimine yön verecek farklı konseptli yatırımlarla hemşehrilerine hizmet ettiklerini anlatan Çetin, "Yeşil alanları, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemesiyle çok şık ve modern bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız iki özel projemiz sayesinde ilçemizin her yönden gelişimine bir destek daha sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın gerek endemik bitki türlerinin boy göstereceği parkımıza gerekse kuşlarını beslemek isteyecek ilçe sakinlerimize ev sahipliği yapacak kuş parkına çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Başkan Köse ve doğa gönüllüleri Kıbrıs Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Belediye Başkanı Murat Köse, doğa gönüllüleri ile Kıbrıs Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Kanyon projesi tamamlandığında bölgenin yalnızca Ankara'dan değil, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacağını belirten Köse, "Kıbrıs Kanyonu müthiş bir doğal güzellik. Elmadağ eteklerinden Kıbrıs köyüne ulaşan bir vadi. Yaban hayvanlarının yaşam alanı." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Köyü Kanyonu'nun eskiden Ankara'nın su ihtiyacını karşıladığını aktaran Köse, şunları kaydetti:

" Ulus'ta yer alan Roma Hamamı'na su buradan geliyor. Romalılardan kalan su arkları bulunuyor. Kanyonun içerisinde aynı zamanda fındık ağaçları bulunuyor. Kıbrıs köyü şelalesi ve Kıbrıs köyü piknik alanı da burada yer almaktadır. İçinde birçok şelaleyi barındırıyor ama bu güzelliği tanımıyoruz. Kıbrıs Kanyonu 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Binlerce yıldır akan suyun oluşturduğu doğal güzelliği tanıttık. Doğa dostlarını bir araya getirerek kaynaştık, kaynaştırdık. Gelecekte bu yürüyüşleri düzenlemeye devam edeceğiz."

Muzaffer Yalçın, Kıbrıs, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'dan kısa kısa - Son Dakika

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