Bu sene 12-18 Eylül arasında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu da perde açacak. Festivale geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Nefes Dede Korkut " oyunu sahne almıştı.

Kaynak: ANKA

Devlet Tiyatroları, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Sonsuzluk Kitabevi' Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Son Dakika

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