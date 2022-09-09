Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Son Dakika
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Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak

09.09.2022 18:03
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sonsuzluk Kitabevi” isimli oyunu, 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya’nın Gostivar şehrinde sahnelenecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunu, 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde sahnelenecek.

Bu sene 12-18 Eylül arasında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu da perde açacak. Festivale geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu sahne almıştı.

Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, 12 Eylül Pazartesi günü saat 20: 00'de Gostivar Tiyatrosu'nda festivalin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluşacak. Tek perdelik olan oyunun müzikleri Can Atilla'ya, dekoru Hakan Dündar'a, kostümleri Funda Karasaç'a, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait.

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Kaynak: ANKA

Devlet Tiyatroları, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Sonsuzluk Kitabevi' Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Son Dakika
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