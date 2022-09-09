Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunu, 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde sahnelenecek.
Bu sene 12-18 Eylül arasında Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde düzenlenecek 6. Othello Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Sonsuzluk Kitabevi" oyunu da perde açacak. Festivale geçen yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu sahne almıştı.
Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği Sonsuzluk Kitabevi, 12 Eylül Pazartesi günü saat 20: 00'de Gostivar Tiyatrosu'nda festivalin açılış oyunu olarak sanatseverlerle buluşacak. Tek perdelik olan oyunun müzikleri Can Atilla'ya, dekoru Hakan Dündar'a, kostümleri Funda Karasaç'a, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait.
Son Dakika › Güncel › Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Sonsuzluk Kitabevi' Oyunu Kuzey Makedonya'da Perde Açacak - Son Dakika