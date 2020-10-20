Ankara Emniyeti göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 20'si Afganistan, 7'si Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile şahısları Ankara'ya getiren 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 20 Ekim 2020 günü ilimiz Yenimahalle, Altındağ ilçeleri ve AŞTİ'de yapılan uygulamada 20'si Afganistan, 7'si Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile şahısları ilimize getiren 2 şüpheli yakalanmıştır. Yabancı şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)