Ankara Emniyetinden sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar nedeniyle açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ankara Emniyetinden sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar nedeniyle açıklama Açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Valiliğinin kararıyla kentte eylemlerin yasaklandığını, ikazlara rağmen buna uymayan gruba müdahale edilerek, aralarında HDP Mamak İlçe Başkanının da bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Valiliğinin kararıyla kentte eylemlerin yasaklandığını, ikazlara rağmen buna uymayan gruba müdahale edilerek, aralarında HDP Mamak İlçe Başkanının da bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından "Ankara Mamak'ta 2 Temmuz anmasına polis saldırdı, 4 kişi gözaltına alındı, Cemevindekiler darp edildi." şeklindeki asılsız paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

"Mamak platformu" adı altında örgütlenmiş bir grup tarafından "Sivas olaylarının yıl dönümü" bahane edilerek sözde 1915 Ermeni soykırımı ve diğer olayları anmak amacıyla eylem çağrısında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olası eylem/eylemler, pandemi süreci de göz önüne alınarak Ankara Valiliğinin 30 Haziran tarihli kararıyla yasaklanmıştır. Valiliğin yasaklama kararına rağmen bugün Tuzluçayır mevkisinde toplanan ve yapılan ikazlara uymayarak eylemlerine devam eden gruba müdahale edilmiş, aralarında HDP Mamak İlçe Başkanının da bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca sözde Ermeni soykırımı iddialarını da içeren afiş ile ilgili savcılığı suç duyurusunda bulunulmuştur."

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 22:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Emniyetinden sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar nedeniyle açıklama Açıklaması - Son Dakika

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