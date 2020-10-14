Ankara ıhlamur kokacak - Son Dakika

Ankara ıhlamur kokacak

14.10.2020 08:54
Ankara ıhlamur kokacak, System.String[]

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılında Altındağ'da ıhlamur ormanı oluşturuldu.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılında Altındağ'da ıhlamur ormanı oluşturuldu. 150 bin metrekarelik alanda 5 bin ıhlamur ağacı toprakla buluştu.

Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılında Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla 5 bin ıhlamur ağacı toprakla buluştu. Fidan dikme törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Arife Polat Düzgün, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın başkent olduğu tarihte Ankara'ya bir hediye vermek istediklerini, bu nedenle de ıhlamur ormanı oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'a son 1 yılda 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Buna 150 bin metrekare de bugün eklenecek, yeşil alan miktarımız 350 bin metrekareye çıkacak, şükürler olsun. Gicik mahallemizde bir meyve ormanı, bir de 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağımıza kazandırdık. Bugün ise burada 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. Artık yeşil alan denince, akla Altındağ geliyor. Altındağ demek, yeşil alan demek... Bir ilçede ne kadar fazla yeşil alan varsa, o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranı da o kadar artacaktır. Bu nedenle yeşil alanlarımızı artırmaya daha çok gayret gösterecek, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı yükselteceğiz inşallah" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Altındağ'da atıldığını hatırlatan Başkan Balcı, "İstiklal mücadelemiz Altındağ'dan kumanda edildi, ilk meclis burada toplandı, Ankara'yı Ankara yapan tüm kararlar burada alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Altındağ'da atıldı. Emanetimiz çok büyük, çok değerli. Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın başkenti ise Altındağ" ifadelerini kullandı.

"Altındağ Belediyemizi ve başkanımızı tebrik ediyorum"

Türkiye'nin coğrafi büyüklüğünün 78 milyon hektar olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop ise, bunun 22 milyon 621 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekti. Şentop, "Başkentimizi yemyeşil yapmak için yapılan her faaliyet çok değerli. Bu sebeple Altındağ Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı'yı tebrik ediyorum" dedi.

Şentop şunları kaydetti:

"Altındağ'a bağlı Kavaklı köyünde hep birlikte ıhlamur ağaçları diktik. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturduk. Birçok insanımızın yıllar sonra buralara ıhlamur çiçeği toplamak için gelmesine vesile olduk. Her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız vatan topraklarımızı daha yeşil hale getirme gayreti içinde olacağız. Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklardır. Türkiye'nin ve Türk milletinin büyüklüğü karşısında er geç yok olup gideceklerdir. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatanımızı geliştirip güzelleştirmemize hiç kimse mani olamayacaktır. Bugün burada bulunmamız da bunun küçük bir örneğidir. Hainler kötülükleriyle övünürken, biz yaptığımız iyilikleri göstererek onlarla övüneceğiz."

"Evimiz gibi özen göstermeliyiz"

Şentop, vatandaşlara da, "Hainlerin kasıtlı şekilde zarar verdikleri ormanlarımıza dalgınlık ya da ihmal sebebiyle zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Piknik yapılan, mangal yakılan, kamp kurulan yerlere evimiz gibi ihtimam göstermeliyiz. 'Aslan yattığı yerden belli olur' atasözünü unutmayalım ve birbirimizi sık sık uyaralım" çağrısında bulundu. - ANKARA

Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak

Altındağ, Türkiye, Başkent, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara ıhlamur kokacak - Son Dakika

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