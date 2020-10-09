Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret - Son Dakika

Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret

09.10.2020 23:05
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret, System.String[]

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP, İYİ Parti, MHP ile AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP, İYİ Parti, MHP ile AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. Ziyarette Ankara Kent Konseyi'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve hazırlanan tavsiye kararlarıyla ilgili bilgiler verildi.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sürecini başlatan ve Ankara'nın turizm potansiyelinin artırılmasından çevre sorunlarına, toplum sağlığından ulaşıma kadar kente değer katacak her türlü projeye destek sağlayan Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve CHP, İYİ Parti, MHP ile AK Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret etti. Ziyarette Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, parti grup başkanvekillerine katılım, müzakere, paylaşım ve hoşgörü kültürü ilkeleriyle bir yıl içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve tavsiye kararlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı "2019-2020 Faaliyet Raporu"nu verdi.

Ankara Kent Konseyin'e partilerden tam destek

Tüm görüşlerin ve paydaşların kendine bir yer bulabileceği bir platform olarak kurulan ve şehrin yerel yönetim unsurlarıyla iş birliği yaparak kent yönetiminde söz sahibi olan Ankara Kent Konseyi'nin "Ortak Akıl" ilkesiyle çalışarak Başkent'e değer kattığını belirten Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan Ankara Kent Konseyi'nin tavsiye kararlarını takip edeceklerini belirttiler. Ankara Kent Konseyi'nin tarafsızlık ilkesiyle hareket eden bir platform olduğunu vurgulayan grup başkanvekilleri, Ankara'nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olan Ankara Kent Konseyi'ne destek olacaklarını açıkladı.

Yılmaz'dan meclis üyelerine davet

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konsey tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilen tavsiye kararlarının oy birliğiyle kabul edildiğinin altını çizerek, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar Ankara Kent Konseyi'nin oluşturduğu iklime, verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Meclisinin tüzel kişiliğinin farkındayız ve oraya seçilmiş olan üyelerin büyük emeklerle o sıralara oturduğunu biliyoruz. Biz görev tanımımızın da farkındayız ve seçilmiş insanları zora sokmayacak şekilde onların konforunu artırarak onların hizmetlerine gönüllüler ordusu olarak destek vermek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kentin sorunlarını akademik heyetlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirerek Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı olan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardıklarını belirten Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin meclis üyelerini Gençlik Parkı etkinlik alanında misafir ederek Başkentlilerin istek ve önerilerini meclis üyelerinin dikkatine sunmak istediklerini söyledi. Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan büyük destek gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu irade ve desteğiyle Ankara'da Türkiye'nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Ankara'da defalarca bu tür yapılar kurulmuştur ancak muhatabı tarafından olumlu reaksiyon görmemiştir. Kent Konseyi'ni değerli kılan üretilen projelere gösterilen desteklerdir."

Başkan Yavaş, Kent Konseyi'ne teşekkür etti

Ankara Kent Konseyi'nin proje, öneri ve tavsiyelerini dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, "Beni Ankara Kent Konseyi'ne destek vermeye iten neden daha önce belediye başkanlığı yaptığım dönemde edindiğim tecrübelerdir. Sivil toplum kuruluşlarının yan yana gelerek Ankara için bir şeyler söylemesi, kendilerini rahatça ifade edebilmeleri sonucunda ortak akıl oluşturarak hazırladıkları tavsiye kararlarını Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunmaları bizim için çok değerli" dedi.

Toplumsal hiçbir ayrım gözetmeden tarafsızlık esasına göre hizmet edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yavaş, "Doğumundan ölümüne kadar insanların her zaman hizmetinde olan yerel yönetimler karar alırken sorarak ve danışarak kararlar almalı. Ben yaptım oldu dememeli. Karar almadan önce her görüşten, tarafsız bir yapının fikrini aldığınızda, size oy vermeyen kesimde de bir rahatsızlık oluşmuyor. Herkesin fikrini rahatlıkla söyleyebildiği Ankara Kent Konseyi sayesinde biz bunun rahatlığını yaşıyoruz. 500'e yakın paydaşıyla birlikte Ankara Kent Konseyi, Başkent'in tamamını kapsayan bir yapıya sahip. Ankara'nın gelecek vizyonuna büyük katkı sağlıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret
Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret

Halil İbrahim Yılmaz, Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi'nden Başkan Yavaş ve Belediye Meclis Grup Başkanvekillerine ziyaret - Son Dakika

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