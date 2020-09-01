ANKARA Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Biz bütün insanlarımızı kucaklıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle videolu paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine; biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz, biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun; kimliği ne olursa olsun, bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.