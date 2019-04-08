Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli 7 İlde Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Arasında Eski ÖSYM Başkanı Ali...

Ankara Merkezli 7 İlde Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Arasında Eski ÖSYM Başkanı Ali...

26 dakika önce

Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Merkezli 7 İlde Yürütülen Fetö Soruşturması Kapsamında, Arasında Eski ÖSYM Başkanı Ali..., System.String[]
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:54 Kaynak: AA

Ali Demir, Ankara, Güncel
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