Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö Operasyonu

1 saat önce

Ankara merkezli, FETÖ'ye yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Sinop'ta gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ankara merkezli, FETÖ'ye yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 76 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Sinop'ta gözaltına alınan 4 zanlıdan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çorum, Samsun ve Kırşehir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 eski komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ile B.Y. mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce farklı tarihlerde Sinop'ta görev yaptıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:13 Kaynak: AA

Sinop, Ankara, Güncel
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