Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı - Son Dakika

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