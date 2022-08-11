Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldığı bildirildi.
Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti.
Bu durum karşısında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaşlı bakım kursu açıldığını ve kursa 20 kursiyerin katıldığını kaydetti.
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