Olay saat 01.10 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesinde meydana geldi. Sarhoş olduğu iddia edilen 2 kişi devriye gezen Çarşı Mahalle Bekçi ekiplerine satır çekti. Kendini korumaya alan ekipler takviye ekip istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 2 şahıs devriye gezen bekçilere satırlı saldırı girişimi - Son Dakika

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