Ankara'nın içme suyunu besleyen Mera Çayı'na, 'kimyasal atık' döküldü iddiası - Son Dakika

ANKARA'nın içme suyunun bir kısmını karşılayan Kurtboğazı barajına akan Mera Çayı'na, kimyasal atık boşaltıldığı iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, olaya ilişkin, "Bir atık yağ ya da madeni yağ geri kazanım firmasının, tehlikeli kimyasal atıklarını Mera Çayı'na boşalttığını gördük. Yoğun bir şekilde koku kirliliğinin yanında, balık ve yengeç ölümlerinin de olduğunu gördük." dedi.

Kızılcahamam ilçesindeki Kurtboğazı barajına akan Mera Çayı'nda, yoğun koku ve kirlilik gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Jandarma ve ASKİ ekipleri, çayın 300 metrelik bölümünde, kimyasal atık tespit etti. Bunun üzerine yapılan ilk incelemelerde, çevrede kirliliğe yol açan atığın madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıklar olduğu belirlendi. Ayrıca sudaki bazı balık ve yengeçlerin öldüğü görüldü. ASKİ'ye bağlı 70 kişilik ekip, iş makinaları ve vidanjörlerle çayda temizleme çalışması başlattı. Ekipler, sudan numune alarak çalışma başlattı .