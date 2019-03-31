Ankara'nın Kalecik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
44 dakika önce
Ankara'nın Kalecik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Duhan Kalkan kazandı.
Ankara
'nın Kalecik
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Duhan Kalkan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Duhan Kalkan 4 bin 409, CHP
adayı Hamza Alper Gümüş
2 bin 244, BBP
adayı Filiz Ulusoy
525 oy aldı.
Kalkan'ın öz geçmişi-
2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, Başbakanlık
, Milli Savunma Bakanlığı
ve son olarak da 2015-2018 yıllarında Cumhurbaşkanlığında kariyer uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlığa başladı.
Çift lisans mezunudur. 2007 yılında Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi
'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Gazi Üniversitesi
'nde Enerji üzerine doktora çalışmasını tamamlayarak, doktora derecesi almıştır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:56 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı