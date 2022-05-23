- Ankara'nın Karadeniz'inde yaylalar şenlendi

Haftasonları Ankaralılar Kızılcahamam yaylalarında nefes alıyor

Vatandaşlar geriye bırakılan atıklardan şikayetçi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan yaylalar baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Karadeniz'i anımsatan görüntüsüyle Ankaralılar'ın uğrak yeri olan yaylalara ise vatandaşların kamp ve piknik yapmaya geldikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise kamplardan sonra doğaya bırakılan çöplerden rahatsız olduklarını söyledi.

Ankara'nın Kuzey ilçesi olan ve ormanları ile bilinen Kızılcahamam'ın yaylaları doğasıyla Karadeniz'i anımsatıyor. Karadeniz'i andıran görüntüsüyle ziyaretçileri kendisine hayran bırakan Salın Yaylası ve Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor. Yaylada bulunan inek ve koyunların ise otlandığı görülürken, tarihi evleri ise vatandaşların fotoğraf çekinmek için uğrak yeri olduğu görüldü. Karagöl'de ise vatandaşlar baharın gelmesi ile birlikte hafta sonunu fırsat bildi. Vatandaşların kamp ve piknik yapmaya geldiği görülürken bazıları ise gölde balık tutmanın keyfini çıkardı. Vatandaşlar, Kızılcahamam Belediyesinin doğaya çöp atmama konusunda uyarılarına rağmen bir kişinin atıklarını bırakmalarından rahatsız olduklarını belirttiler.

Piknik yapmaya gelen ve bölgeyi Karadeniz'e benzeten Musa Şahin, "Gerçekten burası çok güzel ve Karadeniz'i anımsatıyor bize. Çocuklar rahat rahat oynayabiliyor ve pikniğimizi yapabiliyoruz. Bir aile ortamı var. Çevrenin düzenlemesi çok güzel. Girişte çöp bırakma yeri de bırakmışlar. Buraya arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum" dedi.