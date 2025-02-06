Ankara Sağlık Turizmi İçin Direkt Uçuş Şart

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(ANKARA) - AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Baran, ziyarette Başkent'in 446 belgeli tesisiyle sağlık turizmi hizmeti verdiğini belirterek, "Yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart" dedi.

ATO Başkanı Baran, AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve Satış Başkanı Macid Boyar'ı makamında ağırladı. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Halil İlik ve Yasin Özyolu'nun da yer aldığı ziyarette konuşan Baran, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuş sayısının yetersizliğinin; ticareti, ihracatı, iş insanlarının gelişimini ve sağlık turizminde ilerlemeyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Başkent'in 190'ı aşkın ülkeye ihracat yaptığını anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Aktarmalı uçuşlar iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açıyor"

"Başkent olarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan illeri arasında yer alıyoruz. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 de teknokent var. Binlerce insanımız ihracat bağlantıları kurmak için, fuarlara katılıp sektörel gelişmeleri takip etmek için yurtdışına gitmek istiyor. Ankara'dan sadece 26 destinasyona direkt uçuş var. Diğer yerlere gitmek için aktarmalı uçmak gerekiyor ve bir günün yolda geçmesine neden oluyor. Aktarmalı uçuşlar iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açıyor."

Başkent'in sağlık turizminde geliştiğini aktaran Baran, "Şehrimizde 446 belgeli tesis, sağlık turizmi hizmeti veriyor. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor. Ankara bu alanda gelişmeye çok uygun ancak yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart" diye konuştu.

Baran, Başkent'te bulunan 21 üniversitede yaklaşık 20 milyon yabancı öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çekerek, "Daha çok öğrencinin şehrimizde eğitim alabilmesi, yurtdışından direkt uçuşların artmasına bağlı" dedi.

Baran, direkt uçuşların artmasına ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerinin sözünü verdi. Baran ziyarette, Sarp'a Ankara'nın üretim, ihracat ve turizm potansiyeli doğrultusunda yurtdışına direkt uçuş destinasyonlarının artırılmasına ilişkin önerileri de içeren bir de dosya sundu.