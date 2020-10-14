Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki olaylara ilişkin davada ceza yağdı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki olaylara ilişkin davada ceza yağdı

14.10.2020 15:21
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki olaylara ilişkin davada ceza yağdı, System.String[]

ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, 4 yıl önce iki grup arasında çıkan kavga sonrası haklarında dava açılan öğrencilerle ilgili karar verildi.

ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, 4 yıl önce iki grup arasında çıkan kavga sonrası haklarında dava açılan öğrencilerle ilgili karar verildi. Mahkeme heyeti, 11 sanıktan 10'una 'eğitim ve öğretim hakkını engellemek' suçundan 6 yıl 3'er aya kadar hapis cezası verdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde, 4 Ocak 2016'da yaşanan olayların ardından o dönem öğrenci olan Ali Can Süt, Asım Barış Barışık, Emrah Bakır, Erdem Yinanç, Gürkan Demirtaş, Hasan Koç, Hilal Zambakçı, Mert Şahin Aykanat, Özgür Yaldız, Ulaşcan Kurt ve Yusuf Şirin hakkında; 'terör örgütü PKK üyesi olma', 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'öğrencilerin toplu olarak bulundukları binalara girilmesine veya orada kalınmasına engel olma', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından dava açıldı. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen hafta görülen davanın karar duruşmasına tamamı tutuksuz olan sanıklar, o dönem öğrenci olan müşteki avukat Paşa Büyükkayaer, müşteki Elif Sümeyle Avcı ile taraf avukatları katıldı. Güvenlik nedeniyle salona izleyici alınmadı. Mahkeme heyeti, duruşmada cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi. Sanıkların tamamı da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini istedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SUÇSUZ BULUNDULARSon sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tamamı yönünden, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasından isnat edilen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Sanıklar hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu' yönünden de beraat kararı veren heyet; Ali Can Süt, Asım Barış Barışık, Erdem Yinanç, Gürkan Demirtaş, Hilal Zambakcı, Özgür Yaldız ve Ulaşcan Kurt'a 'eğitim ve öğretim hakkını engellemek' suçundan 6'şar yıl 3'er ay; Yusuf Şirin, Hasan Koç ile Emrah Bakır'a ise 5'er yıl hapis cezası verdi.2 SANIĞIN CEZASINA ERTELEME

Mahkeme heyeti, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Hasan Koç'a 1 yıl 3 ay, Gürkan Demirtaş'a ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Her iki kararda da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmeden heyet, aynı suçtan yargılanan Ulaşcan Kurt ve Emrah Bakır'ın ise beraatine karar verdi. Sanık Mert Şahin Aykanat ise tüm suçlardan beraat etti.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki olaylara ilişkin davada ceza yağdı - Son Dakika

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