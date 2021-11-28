Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.