Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

17.06.2022 16:11
Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilere karne dağıttı.

Okul bahçesinde halk oyunları gösterisini izleyen Şahin, burada öğrenciler ve velileriyle sohbet etti.

Vali Şahin, öğrencilere tatilde tablet ile bilgisayardan uzak durmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Konuşmanın ardından sınıfları ziyaret eden Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile öğrencilere karne dağıttı.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, Kızılcahamam'da karne törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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