Ankara ve Mardin'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde sağladıkları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eş zamanlı olarak Ankara'nın Mamak ilçesinde 7, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise bir adrese düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 780 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 17 gram taş kokain ve 27 hap uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.