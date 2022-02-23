Ankara Zabıtasında "İletişim ve Rehberlik Birimi" kuruldu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), zabıta personelinin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde kimsesiz, evsiz ya da bakıma muhtaç vatandaşlara rehberlik desteği sağlamak için Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde "İletişim ve Rehberlik Birimi" oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni oluşturulan birimde ayrıca zabıta personeline halkla ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimler verilecek.

Ankara zabıtasının gereksinimleri doğrultusunda hizmet kalitesini korumak ve iyileştirmek amacıyla kurulan birimle personele, görevi sırasında yaşanabilecek sorunlarla baş etme konusunda gerekli becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile oluşturdukları etkin iş birliği sayesinde sürekli dışarıda kalan yaklaşık 120 evsiz vatandaşı ABB'nin Şefkat ve Barınma Evlerine yerleştirdiklerini belirtti.

Kentteki evsiz bazı vatandaşların, yaşadıkları psikolojik, ekonomik ya da ailevi sorunlar nedeniyle kendilerini adeta cezalandırmak istediklerini ve bilinçli olarak sokakta barınmakta ısrar ettiklerini gördüklerini bildiren Koç, "Sosyal hizmet uzmanımız bu tür davranış sergileyen vatandaşlar için ayrı bir iletişim dili gerektiğini, bu yöntemle yaklaşıldığında sonuç alınabileceğini aktardı. Biz de Ankara Zabıtasında bir 'İletişim ve Rehberlik Birimi' oluşturduk. Kısa süre içinde çok güzel çalışmalara imza attık. Bu birim sayesinde 2 yıldır çözüme kavuşturamadığımız birkaç sorunu çözdük." ifadelerini kullandı.

İletişim ve Rehberlik Birimi sorumlusu Esengül Oruç ise zabıta ekiplerinin çözüme kavuşturmakta zorlandığı veya iletişim yollarının tıkandığı noktalarda yeni birim personelinin sahaya çıkarak iletişim kurma yöntemlerini uygulayacağını bildirdi.

Kurulan yeni birimin, ABB ve Zabıta Daire Başkanlığının vizyonuna katkı sağlayacağına inandığını belirten Oruç, şu ifadeleri kullandı:

"Öfke kontrolü, sahada dezavantajlı gruplarla iletişim ve iletişim teknikleri hakkında hem personelimizle hem de halkımızla olan iletişim köprülerini geliştirmek üzere bu birimi açtık. Birimimiz, sahada çalışan arkadaşlarımızın moral motivasyonundan çalıştığımız dezavantajlı gruplarla nasıl iletişimin sağlanacağına kadar geniş bir çalışma alanını kapsıyor. Ayrıca düzenli olarak karakollarımızda ve amirliklerimizde personelimize iletişim seminerleri ile bireysel rehberlik hizmeti de verilecek."