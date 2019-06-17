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Ankaralı öğrencilerden Silopi'de şehitlerin mezarları ile ailelerine ziyaret

41 dakika önce

'BİZ Anadoluyuz Projesi' kapsamında Ankara'dan yola çıkan öğrenciler, Şırnak'ın Silopi ilçesine geldi.

Ankaralı öğrencilerden Silopi'de şehitlerin mezarları ile ailelerine ziyaret, System.String[]
'BİZ Anadoluyuz Projesi' kapsamında Ankara'dan yola çıkan öğrenciler, Şırnak'ın Silopi ilçesine geldi. Öğrenciler, ailelerini de ziyaret ettikleri şehitlerin kabirlerinde dua edip, mezarlıktaki kuru otları temizleyerek, çöpleri topladı.
Ankara'daki  Keçiören Kalaba İmam Hatip Ortaokulu'ndan 37 öğrenci ile 4 öğretmen, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Biz Anadoluyuz Projesi' kapsamında Silopi'ye gelip, Görümlü beldesini ziyaret etti. Ankaralı öğrenciler, Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu eşliğinde beldedeki tarihi mekanları gezdi. Cudi Dağı eteklerindeki mezarlıkta şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden öğrenciler, dua edip, kuru ot ve çöpleri topladı. Mezarlık ziyaretinin ardından öğrenciler, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Keçiören Kalaba İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Mehmet Emin Aydemir, Şırnak'a gelmeden önce düşüncelerinin farklı olduğunu belirterek, "Geldikten sonra daha farklı hale geldi. Gezdiğimiz yerlerde köy çocuklarıyla iletişim kurmak, yörenin yemek kültürünü ve yaşam şartlarını yerinde görüp öğrencilerimize katkı sunmasını hedefledik. Öğrencilerimizin düşüncelerinde çok farklı düşünceler oluştu" dedi.


- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
Keçiören, Ankara, Şırnak, Silopi
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