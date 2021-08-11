Ankilozan Spondilit Bel Fıtığı ve Kas Spazmı ile Karıştırılabiliyor - Son Dakika

Pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen toplantı, alanında uzman isimleri buluşturdu. Toplumda sıkça bel fıtığı ve kas spazmı ile karıştırılarak tedavisi geciktirilebilen Ankilozan spondilitin erken tanı ve doğru tedavi planlaması ile kontrol altına alınabildiği vurulandı ve güncel yaklaşımlar masaya yatırıldı. .

Moderatörlüğünü Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ile Omurga Sağlığı Merkezi'nden Prof. Dr. Emre Acaroğlu ve Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi'nden Doç. Dr. Onur Yaman'ın yaptığı toplantı 14 Temmuz tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Ankilozan spondilitin multidisipliner olarak ele alındığı toplantıda; Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastaneleri Romatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Senem Tekeoğlu "Medikal Tedavi", Memorial Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Ümit Dinçer, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Önemi", Memorial Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Kürklü "Kalça ve Diz Cerrahisi", Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastaneleri Omurga Sağlığı Merkezi'nden Doç. Dr. Salim Şentürk "Omurga Cerrahisi" konularında önemli paylaşımlarda bulundu.

"Kalıcı sakatlıklara ve yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor"

Katılımın yoğun olduğu toplantı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Emre Acaroğlu, "Ankilozan spondilit çok yaygın bir hastalık olmamasına rağmen, neden olduğu deformiteler ve sakatlıklar nedeniyle hem kamuoyunda hem de tıp camiasında bilinen ve oldukça tartışılan bir sorundur. Toplantıda Ankilozan spondilit hastalığını multidisipliner bir yaklaşımla inceleyip, hem tıbbi hem de cerrahi tedavisi konusunda yenilikleri öğrenerek paylaştık" dedi.

"Düzenli takip ile konforlu bir yaşam mümkün"

Ankilozan spondilitin romatizmal bir hastalık olduğunu dile getiren ve tedavisinin Romatoloji, Fizik Tedavi, Beyin Cerrahisi ve Ortopedi hekimlerinin multidisipliner bir yaklaşımla yürütmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyen Doç. Dr. Onur Yaman, "Tedavi sürecinde özellikle romatoloji hekimlerimizin bizlere büyük desteği olmaktadır. Ancak kronik bir hastalık olduğu için özellikle omurga, kalça, dizde ve eklemlerde bozukluğa neden olmakta, eklem hareket açıklığını azaltmaktadır. Bu hastalar bir süre sonra medikal tedavi ile birlikte fizik tedavi ve ilerleyen dönemlerde de cerrahi müdahalelere ihtiyaç duymaktalar. Omurga cerrahisi olarak biz bu hastalara özellikle ilerleyen dönemlerde en temel sorunları olan giderek öne bükülmeleri sonucunda sırtlarında gelişen kifoz yani kamburluk sorunu konusunda destek olmaktayız" diye konuştu.

"Genç erişkinlerde sık görülüyor"

Ankilozan spondilitin belirtilerinin kas spazmı ya da bel fıtığı ile karıştırıldığını vurgulayan Uz. Dr. Senem Tekeoğlu, iltihaplı bir eklem romatizması olan Ankilozan spondilitin daha çok omurga, leğen kemiği ve kalça eklemlerini tuttuğunu belirtti. Hastalığın genç erişkin erkeklerde daha sık izlendiğini aktaran Dr. Tekeoğlu "Ankilozan spondilit hastaları çoğunlukla kas spazmı ve bel fıtığı tanılarıyla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ancak tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen, 3 aydan uzun süre sabahları veya uzun süreli hareketsizlik sonrası ortaya çıkan, hareketle azalan bel ağrısı olan, özellikle de akrabalarında Ankilozan spondilit bulunan hastalara teşhis konulabilmesi için detaylı araştırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.