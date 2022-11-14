Gezmek için Taksim'i seçen anne kız saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gezmek için Taksim'i seçen anne kız saldırıda yaşamını yitirdi

14.11.2022 13:45

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda bir anne ve kızı da can verdi. Yaşamını yitiren kadın öğretmen, kızı ise öğrenciydi. Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için dedesi Mehmet Özsoy, Bakırköy'de yaşadıkları evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün akşam yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Özsoy (41) ve kızı Yağmur Uçar (15) için evlerinin önünde taziyeler kabul edildi. Öğretmen Arzu Özsoy'un, lise ikinci sınıf öğrencisi kızı Yağmur ile sık sık müzeleri gezdikleri öğrenildi. Anne kızın, hafta sonu tatilinde dün Taksim'e gittikleri öğrenildi. Anne kız bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Yağmur Uçar'ın dedesi Mehmet Özsoy kızı ve torunu için evinin önünde başsağlığı dileklerini kabul etti.

"KAYBOLDU GİTTİ BENİM KIZIM"

Dede Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim" dedi. Arzu Özsoy'un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise, "Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu" diye konuştu.

"TATİL OLDUĞU ZAMAN SIK SIK DIŞARI ÇIKARLARDI "

Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy, "Kızım öğretmen olduğu için tatil zamanında gezmek için kızıyla dışarı çıktı. Gezmeye gitmişlerdi ama denk geldi işte. İkisi yalnız gitmişti. 'Gezmeye gideceğiz' dediler ama oraya gideceklerini söylemediler. Tatil olduğu zaman sık sık dışarı çıkarlardı, müze gezerlerdi. Torunum lise 2. sınıf öğrencisiydi, kızım özel bir okulda öğretmendi. Yapacak bir şey yok, gitti. Kayboldu gitti benim kızım. Ne söyleyebilirim? Allah belalarını versin. Söyleyecek bir şey yok, yakalanmış sadece lanet okuyorum" dedi.

"İKİSİNİN DE HAYALLERİ VARDI"

Arzu Özsoy'un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise "Arzu benim yeğenim. Kendisi sınıf öğretmeniydi, sadece okula gidip gelen biriydi çünkü hep yoğundu. Kızı Anadolu lisesinde 2. sınıf öğrencisiydi. Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Elim bir olay, Allah kimseye yaşatmasın. Bunları yapanların yanına kalmayacaktır. Bu çok kahpece bir saldırı. Saat 16.00 civarı olmuş, hiçbir suçu olmayan masum insanlara bunu yapabiliyor olmaları anlamak mümkün değil. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz bunun hesabını soracaktır. Vatan sağ olsun. Terör örgütlerinin Allah belasını versin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Talip Konyali: ALLAHINIZDAN BULUN İNŞALLAH..KALANLARA RABBİM SABIR VERSİN İNŞALLAH..ÖLENLEREDE RAHMET ETSİN İNŞALLAH..ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Gezmek için Taksim'i seçen anne kız saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika

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