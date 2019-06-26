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Anne Türel için mevlid okutuldu

56 dakika önce

Önceki gün hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel için mevlid okutulduGeçtiğimiz gün hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81) için dün Türel ailesinin Muratpaşa...

Anne Türel için mevlid okutuldu, System.String[]
Önceki gün hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel için mevlid okutuldu

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81) için dün Türel ailesinin Muratpaşa ilçesindeki evlerinin bahçesinde mevlit okutuldu. Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal'ın okuduğu mevlide AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Türel ailesinin dostları, sevenleri ve yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan mevlidin ardından dua edildi. Program, katılımcılara ikram edilen yemekle sona erdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:47 Kaynak: İHA
Menderes Türel, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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