ANNEANNE VE TORUNUN ÖLDÜĞÜ YANGINI ÇIKARDIĞI BELİRLENEN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Öte yandan Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de çıkan bir yangında hırsızlık yaparken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin fark etmesiyle polis Ahmet T.'yi gözaltına alıyor. Devamında ise polisin, polis aracına götürdüğü Ahmet T'ye vatandaşlar saldırıyor.

Esenyurt 'ta 8 yaşındaki Ela Şeliman ve anneannesi Suna Urtanur'un ölümüne neden olan yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ahmet T. tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:36

Kaynak: DHA

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