Kaş'ta şehit anneleri iftarda buluştu - Son Dakika

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit anneleriyle iftar programında bir araya geldi.

Yazıcı, Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'ndaki düzenlenen iftar yemeğinde, gazi ve şehit yakınlarına her zaman minnet ve şükranlarını ilettiklerini belirtti.

Kendilerini de şehit annelerinin bir evladı olarak gördüklerini aktaran Yazıcı, "Bizler de ülkemizi ayakta tutacak, ileriye taşıyacak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." dedi.

Belediye Başkanı Ulutaş da annelerin gününü kutladı.

Yazıcı ve Ulutaş, şehit annelerine çiçek dağıttı.