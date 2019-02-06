Son Dakika Haberleri: Anneler Vestel'de Buluşacak

Anneler Vestel'de Buluşacak

1 saat önce

Vestel'in yeni mağaza konsepti Kafe Vesto'lar anneleri buluşturuyor.

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Vestel'in yeni mağaza konsepti Kafe Vesto'lar anneleri buluşturuyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta Zorlu Center Kafe Vesto'da mindfulness ve öz-şefkat eğitmeni Güneş Ulus'la başlayacak 'Yeni Nesil Anne Sohbetleri' etkinliği, 22 Şubat'ta Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman'la devam edecek.

Vestel'in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto'lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlatıyor. 'Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri'nin ilki 9 Şubat Cumartesi günü saat 16.00-17.00 arası "gunesanne.com" bloğunun ve "Anneliği Like Et-Bir Annenin Farkındalık Notları" kitabının yazarı Güneş Ulus'la 'Farkındalıkla Ebeveynlik' sohbeti olacak.

Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri'nin ikincisi ise 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası düzenlenecek. Ebeveyn Koçu/ İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman "Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur?" sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ticaret AŞ Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, "İlkini 2016 yılında Beşiktaş mağazamızın içinde açtığımız Kafe Vesto'ların sayısı bugün 8'e yükseldi. Amacımız müşterilerimizi teknoloji ile daha yakınlaştırmaktı. Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri ile de Kafe Vesto keyfini ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlkini 9 Şubat'ta Zorlu Center Kafe Vesto'da Güneş Ulus ile başlatacağımız buluşmaların ebeveynler için hem yararlı hem de keyifli olacağına inanıyoruz. Buluşmaları İzmir Alsancak Kafe Vesto ile devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Şubat, Anne, Vestel, Ekonomi
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