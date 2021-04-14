Annenin evladını sevdiği gibi sinemayı seven oyuncu: Hayati Hamzaoğlu - Son Dakika

Annenin evladını sevdiği gibi sinemayı seven oyuncu: Hayati Hamzaoğlu

14.04.2021 14:39
Annenin evladını sevdiği gibi sinemayı seven oyuncu: Hayati Hamzaoğlu, System.String[]

Yeşilçam'da "kötü adam" rollerinin unutulmayan siması, oyuncu Hayati Hamzaoğlu, vefatının 21'inci yılında yad ediliyor.

Yeşilçam'da "kötü adam" rollerinin unutulmayan siması, oyuncu Hayati Hamzaoğlu, vefatının 21'inci yılında yad ediliyor.

Sinema kariyeri boyunca 200 filmde rol alan Hamzaoğlu, 5 Mart 1933'te Trabzon'da dünyaya geldi.

Eğitimine Trabzon'da başlayan sanatçı, 1942'de ailesiyle İstanbul'a yerleşti, ilkokulun ardından, bir süre kunduracılık, dökümcülük, kuyumculuk gibi işlerde çalıştı.

Başarılı oyuncu, sinemaya 1954'te "Köy Çocuğu" filminde oynadığı küçük bir rolle adım attı.

Kötü adam tiplemelerinin ve karakter rollerinin değişmez oyuncusu haline gelen Hamzaoğlu, sesini kullanışı, telaşlı oyunculuğu, sinirlenmesi ve dayak yemesiyle Türk sinemasının akıllarda kalan kötü karakterlerinden biri oldu.

"Bir anne nasıl severse evladını, ben de öyle sevdim sinemayı"

İlk diyaloglu rolünü 1956'da "Tuzak Oteli" filminde Neriman Köksal'ın fedailerinden birisi olarak oynayan Hamzaoğlu, daha sonra Osman Seden'in filmlerinde rol almaya başladı.

Usta oyuncu, bir röportajında aktörlük ve oyunculukla ilgili inadını, "Ben bu işe öyle gönül vermiştim ki bunu onur meselesi yaptım. Kendi kendime bir gün bu sokaklara adımı yazdıracağım dedim. Bir anne nasıl severse evladını, ben de öyle sevdim sinemayı." sözleriyle anlatmıştı.

Hayati Hamzaoğlu'nun 16 Ekim 1962'de evlendiği ilk eşi Engin Hanım'dan Yıldıran, ikinci evliliği Perihan Hamzaoğlu'ndan ise Deniz ismini verdiği iki çocuğu dünyaya geldi.

1969'daki Altın Koza Film Şenliği'nde en iyi yardımcı aktör ödülünü kazandı

Sanatçı, 1961 yapımı "Ölüm Kayalıkları" filminde, Erol Taş ve Hüseyin Baradan'la ilk başrolünü oynadı.

Sinemadaki asıl çıkışını Orhan Elmas'ın yönettiği "Duvarların Ötesi" adlı filmde yapan usta oyuncu, Belgin Doruk, Tanju Gürsu, Erol Taş, Danyal Topatan, Ali Şen, Atıf Kaptan ve Feridun Çölgeçen'in oynadığı filmde, "halıcı" karakterini canlandırdı.

İlk kez düzenlenen 1969'daki Altın Koza Film Şenliği'nde "Kuyu" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör" ödülünü kazanan Hamzaoğlu, 1990'da "Tatar Ramazan" filmindeki "Abdurrahman Çavuş" rolüyle yeniden Altın Koza ödülüne layık görüldü.

Başarılı oyuncu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1970'te "Bir Çirkin Adam" filmi ve 1991'de Abdurrahman Çavuş rolünü oynadığı "Tatar Ramazan Sürgünde" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde Yalova'daki evi yıkılan usta oyuncuya 1999 Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almak için gittiği Antalya'da dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul tarafından ev tahsis edildi.

Rol aldığı filmlerde çoğunlukla kötü adamı canlandıran Hamzaoğlu, 15 Nisan 2000'de Antalya'da Akciğer Kanseri nedeniyle 67 yaşındayken hayata veda etti.

Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annenin evladını sevdiği gibi sinemayı seven oyuncu: Hayati Hamzaoğlu - Son Dakika


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