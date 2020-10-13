Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor - Son Dakika

Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor

13.10.2020 08:50
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde annesinden ip örme tekniklerini öğrenerek, örücülüğe başlayan Erdinç Şen (29), şimdi siparişlere yetişemiyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde annesinden ip örme tekniklerini öğrenerek, örücülüğe başlayan Erdinç Şen (29), şimdi siparişlere yetişemiyor. Şen'in rengarenk iplerden yaptığı bileklik, file ve hamak yurt dışından talep görüyor.

İlçeye bağlı Sahilköy Mahallesi'nde yaşayan güvenlik görevlisi Erdinç Şen, küçük yaşta annesinin yaptığı el işine merak sararak, ip örmeye başladı. Kısa sürede kendini geliştiren Şen, usta oldu. Fırsat buldukça eline ip alan Şen, birbirinden güzel ürünler örmeye başladı. Rengarenk iplerden bileklik, file ve hamak yapan Şen, yaptığı ürünleri de Türkiye'nin her yerine gönderiyor. Yurt dışından bile talep gördüğünü anlatan Şen, iç ve dış pazarda daha fazla yer almak için yeni ürünler yapmayı hedefliyor.

'İPLERİ SANDALYE VE PENCEREYE SARAR ÖRMEYE ÇALIŞIRDIM'Küçük yaştan bu yana örgü işine meraklı olduğunu ifade eden Şen, "9- 10 yaşlarında annem örgü örerken onu izlerdim. Hatta ben de örmek isterdim ama annem izin vermezdi. Daha sonra bulduğum ipleri sandalye ve pencereye sarar, örmeye çalışırdım. Gelen misafirler, 'ne yapıyor bu çocuk' diye gülerdi. Sonradan geliştirmeye başladım. İp alarak, düğüm tekniğini geliştirdim. Hatta el işi derslerinde çok iyiydim. Böylelikle örgü işini öğrenerek, ürün üretmeye başladım. Zamanla bilekliğin yanı sıra başka şeyler de ördüm. Düğüm atma tekniğini geliştirdikten sonra hamaklar üretmeye başladım. Pazar filesi ve balık tutmak için saçma bile örebiliyorum. İnsanlar gördükçe talep etmeye başladı. Şimdilerde İspanya'dan sipariş alıp, gönderiyorum. Türkiye'nin birçok ilinden sipariş alıp, ürün gönderiyorum" diye konuştu.'PAZAR FİLELERİNİ ESKİ TÜRK FİLMLERİNDEN GÖREREK ÖRDÜM'

Şen, "Eski Türk filmlerini izlemeyi severim. Kemal Sunal'ın bir filminde yaşlı bir amca elinde pazar filesi tutuyordu. O kareyi yakınlaştırarak, örgüsüne baktım ve pazar filelerimi o filmden esinlenerek, ördüm. Her biri 25 kilo yük taşıyabiliyor. Koyduğunuz ürüne göre de şekil alabiliyor. Son yıllarda ülkemizde poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmada file kullanımı artınca, talep de arttı. Renkli pazar fileleri, bileklikler ve hamaklar çok talep görüyor. Özellikle Meksika'da düğümsüz hamaklar üretiliyor. Ben de onları yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bunu öğrenerek hem iç pazarda hem de dış pazarda yer almak istiyorum" dedi.


Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor
Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor

Güvenlik Görevlisi, Türkiye, Pazar, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinden öğrendi, örme ürünlerini yurt dışına satıyor - Son Dakika

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