Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü
06.04.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü
Haber Videosu

İstanbul Fatih’te annesini darp ettiği iddia edilen bir kişi, iki kardeşi tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. Olay sırasında şahıs yere yatırılarak darbedilirken, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti.

İstanbul Fatih’te yaşanan olay, sokak ortasında şiddet görüntülerine sahne oldu. İddiaya göre annesini darp eden bir şahıs, iki kardeşi tarafından sokakta sopayla dövüldü.

SOKAKTA GERGİN ANLAR

Görüntülerde şahsın yere yatırıldığı ve iki kişi tarafından sopayla darbedildiği anlar yer aldı. Çevrede bulunan vatandaşların olaya tanık olduğu ve bazı kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay, şahsın annesine şiddet uygulaması sonrası yaşandı. Durumu öğrenen kardeşler, sokakta karşılaştıkları şahsa saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddetli kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Görüntülerde çevredeki bazı kişilerin kavgayı ayırmak için araya girdiği, ancak tarafların bir süre daha saldırıya devam ettiği dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, hem şiddetin boyutu hem de olayın nedeni nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

İstanbul, Fatih, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    iyi olmuş elinize sağlık 23 0 Yanıtla
  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Eline sağlık 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:33:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.