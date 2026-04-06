Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İstanbul Fatih’te yaşanan olay, sokak ortasında şiddet görüntülerine sahne oldu. İddiaya göre annesini darp eden bir şahıs, iki kardeşi tarafından sokakta sopayla dövüldü.
Görüntülerde şahsın yere yatırıldığı ve iki kişi tarafından sopayla darbedildiği anlar yer aldı. Çevrede bulunan vatandaşların olaya tanık olduğu ve bazı kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.
İddiaya göre olay, şahsın annesine şiddet uygulaması sonrası yaşandı. Durumu öğrenen kardeşler, sokakta karşılaştıkları şahsa saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddetli kavgaya dönüştü.
Görüntülerde çevredeki bazı kişilerin kavgayı ayırmak için araya girdiği, ancak tarafların bir süre daha saldırıya devam ettiği dikkat çekti.
Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, hem şiddetin boyutu hem de olayın nedeni nedeniyle geniş yankı uyandırdı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)