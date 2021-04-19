Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez'in cenazesi Alaplı ilçesinde bulunan evinin önüne getirildi, dualar edilerek helallik alındı. Alaplı Çağlayan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, emniyet personeli, yakınları, vatandaşlar katıldı. Dönmez'in cenazesi ilçeye bağlı Çatak köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: ANONSLA 'TEDBİR' UYARISI YAPTIĞI KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika