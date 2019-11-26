Son Dakika › Güncel › Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı - - Son Dakika
Antalya 4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -
6 saat önce
ANTALYA 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (2)TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:19 Kaynak: DHA
ANTALYA 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (2)
TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.
Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş! Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı