Antalya 56 yıllık antalya altın portakal film festivali kortejle başladı

56 yıllık Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı

56'NCI Antalya Altın Portakal Film Festivali, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, yaklaşık 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızları, halkın ilgisiyle karşılaştı. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralanarak sanatçıları görmeye çalıştığı. Trafiğe kapatılan yollarda kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

KORTEJE KATILANLAR

Hava sıcaklığının 29 dereceye gösterdiği Antalya'da korteje sinemanın gözde isimleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek vatandaşları selamladı. Korteje Füsun Demirel, Şehnaz Çakırlar, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler katıldı.

BAŞKAN BÖCEK: FESTİVAL ÖZÜNE DÖNDÜ

Kortejde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın festivalinin özüne kavuştuğunu, Antalyalıların da özlemini giderdiğini söyledi. Böcek, "Güzel insanlarla beraberiz. Bundan sonra festivalimiz gelişerek büyüyecek" dedi.

SELMA GÜNERİ 50 YIL SONRA YİNE ANTALYA'DAN ÖDÜL ALACAK

Yeşilçam'ın ünlü ismi Selma Güneri ise "Özümüze döndük. Türk sineması geri geldi. Bu akşam onur ödülü alacağım. 15 yaşında ilk ödülümü buradan almıştım, 50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" dedi.

Yusuf Sezgin ise ulusal yarışmanın tekrar başlaması dolayısıyla Antalya halkına ve Başkan Böcek'e teşekkür etti. Burcu Esmersoy da daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini aktardı. Esmersoy, "Antalyalılar açılışa davetli imiş, bundan dolayı çok sevindim" dedi.

DENİZ AKKAYA: ALTIN PORTAKAL BİR MARKA

Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Saba Tümer, "Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz" dedi.

Deniz Akkaya da festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya'da gördüğünü söyledi. Akkaya, "Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

AÇILIŞ CNN TÜRK'TE CANLI

Festival bu akşam düzenlenecek açılış töreniyle devam edecek. 10 bin kişilik spor salonundaki tören CNNTürk ekranlarında canlı izlenebilecek. Bir hafta sürecek Türkiye'nin en eski film festivali, 1 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.