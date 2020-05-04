ANTALYA Acil doktoru anneye, kızından resimli moral - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Acil doktoru anneye, kızından resimli moral - Son Dakika

ANTALYA Acil doktoru anneye, kızından resimli moral

6 saat önce

Acil doktoru anneye, kızından resimli moralAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, koronavirüs vakası olarak gelen çocuk acil hastaları için özel bir alan oluşturuldu.

Acil doktoru anneye, kızından resimli moral

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, koronavirüs vakası olarak gelen çocuk acil hastaları için özel bir alan oluşturuldu. Bu çocukların Çocuk Acil Koronavirüs Alanı'nda muayene olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolu Kendir, koronavirüs nedeniyle ailesinden ayrı kaldığını da anlattı. Kendir, Kızım Neva, acilde çalıştığım için bir resim yaptı. 112 Acil Servisinin yer aldığı resimde 'Hastaları iyileştireceksiniz. Türkiye yanınızda' yazarak, bizlere moral vermeye çalıştı dedi.

AÜ Hastanesi, 28 Mart itibarıyla koronavirüs vakalı kişilerin hastaneye giriş yapmasının ardından koronavirüs vakalı hastalar için A Blok'ta 200 yatak ayrıldı. B blokta bulunan tomografi cihazı da sadece koronavirüs vakaları için kullanıma açıldı. Koronavirüsü ağır geçiren hastalar için ilk etapta ayrılan 40 yoğum bakım yatağından sadece 8'i kullanıldı. Hastanenin acilinde bulunan çocuk acil servis bölümü ise koronavirüs tedbirleri kapmasında farklı bir alana taşındı. 18 yaş ve altı acil çocuk hastaların yer aldığı Çocuk Acil'i için özel olarak kronavirüs triaj alanı oluşturuldu. AÜ Çocuk Acil Koronavirüs Alanı'ndaki çalışmalar Demirören Haber Ajansı(DHA) tarafından görüntülendi.

ÇOCUK HASTALAR İÇİN ÖZEL ALAN

AÜ Hastanesi Çocuk Acili'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolu Kendir, mart ayı sonunda koronavirüs vakalarının hastanede görülmesinin ardından Çocuk Acili ekibi olarak hazırlıklara başladıklarını anlattı. Başhekimlik tarafından hastanede koronavirüs planlanması yapıldığını belirten Kendir, Büyük acildeki hastalarla çocuk hastaları ayırarak mekan değişikliğine gittik. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çocukların Covid olmayanlardan birbirlerine teması olmayacak şekilde ayarlama yaparak. Çocuk Acil Koronavirüs Alanı oluşturduk. Bu süreçlere önce ekibimizde ruhsal olarak hazırlandık. Sonrasında tüm ekipmanlarımızı her şeyimizi ayarladık. Koruyucu ekipmanlarımıza çok dikkat ederek bir süre eğitimlerden geçtik. Asistanlarımızı eğitmeye çalıştık. Bu süreci omuz omuza atlatmaya çalışıyoruz dedi.

AYRI ALANLARDA TEDAVİ GÖRÜYORLAR

Koronavirüs çocuk acil alanındaki çalışmaları DHA'ya anlatan Özlem Tolu Kendir, Covid vakalı çocuk hastalarımız geldiğinde farklı bir alana ayırıyoruz. Tüm koruyucu ekipmanlarımızı özenle giyiyoruz. Ardından hastanın tüm müdahalelerini bu alanda yapıyoruz. Hastanın görüntülemelerini ve laboratuvar tetkiklerini burada yapıyoruz. Daha sonra hastanenin farklı bir alanından, diğer hastalarımızla temas etmeyecek şekilde Covid hastalarını pandemi alanına yerleştiriyoruz diye konuştu.

'BU SÜRECİ KISA SÜREDE ATLATIRIZ'

Koronavirüs vakalı hastalara bakmak için özel koruyucu ekipmanların kullanımının önemine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Kendir, Tüm ekipmanları giyinme ve soyunma kurallarına birebir uygulayacak şekilde farklı bir alanda giyip çıkarıyoruz. Sonra Covid dışı alan diğer çocuk acilimizde normal kıyafetlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu süreci hep beraber kısa sürede atlatırız dedi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KIZLARINDAN AYRI KALDI

Koronavirüs nedeniyle günlük hayatlarının da değişime uğradığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolu Kendir, koronavirüs dolayısıyla çocuklarından 1 aydır ayrı kaldığını söyledi. Evdeki yardımcısının işten ayrılması sebebiyle Neva (8) ve Hüma Serra (6) adlı kızlarını Adana'ya anneannelerinin yanına gönderdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kendir, Kızlarımla sürekli görüntülü konuşuyoruz. Onlara koronavirüs sürecini anlatıyorum. İlkokul çağındaki çocuklarım durumu olgunlukla karşılıyor. Ama ne de olsa çocuk. O yüzden duygusallaşıyor. Resimleriyle duygularını paylaşıyorlar. Kızım Neva, acilde çalıştığım için bir resim yaptı. 112 Acil Servisinin yer aldığı resimde 'Hastaları iyileştireceksiniz. Türkiye yanınızda' diye yazarak bizlere moral vermeye çalıştı diye konuştu.

'ÇOK SAYIDA SAĞLIK ÇALIŞANI AİLELERİNDEN AYRI KALDI'

Koronavirüs sebebiyle zorluklar yaşadıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolu Kendir, Biz sağlık çalışanları olarak çok çalışıyoruz. Dışarda işi olmayan kişiler de evde kalarak hem kendilerini hem de ailelerini korusunlar. Aileleriyle birlikte olduğu için zaman geçirsinler. Birlikte olmanın kıymetini bilsinler. Ben çocuklarımdan ayrıyım. Onları çok özlüyorum. Benim gibi çok sayıda sağlık çalışanı ailelerinden ayrı kaldı dedi.

ANTALYA Acil doktoru anneye, kızından resimli moral

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:00 Kaynak: DHA


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