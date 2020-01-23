Antalya ak parti'li ibrahim aydın ve eşi kaza geçirdi - Son Dakika
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Antalya ak parti'li ibrahim aydın ve eşi kaza geçirdi

6 saat önce

AK Parti'li İbrahim Aydın ve eşi kaza geçirdiAK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

AK Parti'li İbrahim Aydın ve eşi kaza geçirdi

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu değerlendirilirken, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Burdur yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın yönetimindeki 07 LJF 88 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz kavşakta önüne çıkması üzerine yolun sağına doğru manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Otomobil, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi. Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

Antalya ak parti'li ibrahim aydın ve eşi kaza geçirdi

İbrahim Aydın, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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