Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı - Son Dakika

Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı

6 saat önce

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (3)ÖZHAKESİ'NİN BURNUNDA KIRIK VARAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastaneye getirilen Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz kazada yaralandı (3)

ÖZHAKESİ'NİN BURNUNDA KIRIK VAR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastaneye getirilen Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Mehmet Özhaseki'nin burnunda kırık olduğunu ve müdahale edileceğini söyleyen Rektör Ünal, "Akşam Serik'te bir trafik kazası oldu. Kaza neticesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, eski bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, hastanemize getirildi. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Sadece Mehmet Özhaseki bakanımızın burnunda bir kırık var, muhtemelen burnuna bir cerrahi müdahale yapılacak. Ayrıca Yusuf Ziya Yılmaz'ın eşinin de omzunda bir ortopedik müdahale gerektiren bir küçük çıkık var. Muhtemelen Menderes Bey ve Yusuf Ziya Başkanımız bu akşam çıkarlar, Mehmet Özhaseki'yi ise bu gece misafir ederiz, burun kemiğine müdahale ederizö dedi.

Antalya ak parti'li özhaseki, türel ve yılmaz kazada yaralandı

Yusuf Ziya Öztabak, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı
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