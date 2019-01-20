Antalya Arslan'dan, 'Enflasyon Oranında Artış' Talebi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

"Seni Benim Annem Büyüttü" Cümlesini Duyunca Üvey Kardeşini Bıçakladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 2023'e Kadar Tüm İçecek Ambalajlarında Depozito Uygulamasına Geçeceğiz