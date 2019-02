Antalya Avukatlar Korosu Örnek Oldu

Avukatlar korosu örnek oldu Antalya 'da avukat ve çeşitli meslek gruplarından insanların yer aldığı Antalya Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile yürüttüğü 'Meslektaşımı Okutuyorum' projesi ile örnek oldu.Antalya Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı koymak için TEV ile protokol imzaladı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 'nde öğrenim gören başarılı ve maddi imkandan yoksun öğrencilere verilecek bursun önemine dikkati çeken Baro Başkanı Polat Balkan, Sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak sorumluluk üstleniyorlar. En son bir güzelliğe daha imza attılar. Antalya Barosu olarak özellikle hukuk eğitimini çok önemsiyoruz. Benzer ilke ve değerlere sahip olduğumuz Türk Eğitim Vakfı'nın Antalya Şubesi ile 'Meslektaşımı Okutuyorum' projesi başlattık dedi.Farkındalık ve duyarlılığı yüksek bir baro olduklarını belirten Polat Balkan, 'Yaşama dair her alan bizi de ilgilendirir. Bu anlamda sanatsal etkinlikler, önceliklerimizden biri. Bizim nefes aldığımız alanlardan biri. Antalya Barosu Türk Sanat Müziği Korosu, hem Antalya'nın hem Türkiye 'nin en eski amatör korolarından birisidir. Yaklaşık 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Koro ağırlıklı olarak meslektaşlarımızdan oluşuyor. Ancak çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız koro içerisinde yer almaktadır. Yıl boyunca çalışmalarını yapıyorlar. Çeşitli etkinliklerde sahne alıyorlar diye konuştu.'SAVCI VE YARGIÇLAR DA KORODA YER ALMAK İSTİYOR'Avukatlığın, yorucu tempolu, zorlu bir meslek olduğuna dikkati çeken Balkan, şöyle konuştuPsikolojik olarak yıpratıcı bir meslek. Sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler, bu yoğun, yorucu tempoda nefes alma olanağı sağlıyor. Türk Sanat Müziği'den Türk Halk Müziği'ne, rock gruplarına varıncaya kadar çeşitli korolarımız var. Spor takımlarımız var. Kültürel etkinlikleri çok sık yapan bir baroyuz. Bunlar bizim bir anlamda yaşam alanlarımız. Her gün adliyede karşılaştığımız, birlikte iş yaptığımız savcılarımız da yargıçlarımız da sağ olsunlar her zaman bizim etkinliklerimize ilgi gösteriyor. Koroda görev almak isteyen emekli savcı, yargıç ve noterler ile icra memurları da var.'MESLEKTAŞIMI OKUTUYORUM' PROJESİKoro şefi avukat Cengizhan Gököz, Antalya Barosu Korosu'nun, baronun yönetmeliğinde yer alan bir kültür sanat etkinliği olduğunu söyledi. Koronun 50 korist ve 11 kişilik saz heyetinden oluştuğunu kaydeden avukat Gököz, 'Yargının bu kadar çok sıkıntı yaşadığı bir dönemde, yaşamımıza çok güzel bir köşe ayırıyoruz. Antalya Barosu her alanda olduğu gibi, kültür ve sanatta da hem Antalya'ya, hem Türkiye'ye güzel bir ışık veriyor. 'Meslektaşımı Okutuyorum' projesi ile Akdeniz Hukuk Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimize burs verilmesi için farkındalık konseri verdik. Geleceğin avukat, savcı ve hakimlerin yetişmesine bir nebze de olsa katkı vermenin önemini anlatmaya çalışıyoruz dedi.TEV Antalya Şube Başkanı Arzu Aslan Kartal ise bu projenin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu belirterek, şunları söyledi'Bu proje ilk defa yapıldı. Buradaki amaç maddi imkanı olmayan, fakat başarılı gençlerimizin desteklenmesi. BİZ TEV olarak her yıl yaklaşık 40- 50 arası başvuru alıyoruz. Bu da bize 20 gençten birine burs verme imkanı sağlıyor. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile 20'de bir olan burs sayısını ikiye, üçe çıkartmak istiyoruz. Bu proje diğer kurumlarla yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerine örnek olması açısından çok önemli.Her yıl 7 bin öğrenciye eğitim bursu verdiklerini hatırlatan Arzu Aslan Kartal, '51 yıldır, 230 binden fazla gencimize eğitim bursu sağladık. Antalya olarak da şu ana kadar verdiğimiz burs sayısı 5 bin 500. 275'ten fazla burs alan öğrencimiz var diye konuştu.Koroda görev alan avukat Yasemin Sönmez de 16 yıldır avukat olduğunu belirterek, 6 yıldır Türk Sanat Müziği koromuzda yer alıyorum. Bizler müziğin önemini biliyoruz. Uygarlığın sembolü olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bazen cezaevinden, bazen ağır ceza duruşmasından veya karakoldan koşturarak buraya geliyoruz. Böyle anlamlı bir projede yer almaktan dolayı da çok mutluyuz. Müziğin iyileştirici etkisi ile bir araya geldiğimizde güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz diye konuştu.