ANTALYA Balmumu heykellere dezenfekte - Son Dakika

ANTALYA Balmumu heykellere dezenfekte

Balmumu heykellere dezenfekteAVRUPA'nın 131 metre uzunluğuyla en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle balmumundan heykelleri de yer alıyor.

Balmumu heykellere dezenfekte

AVRUPA'nın 131 metre uzunluğuyla en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle balmumundan heykelleri de yer alıyor. Face 2 Face Wax Museum'daki 63 balmum heykel, koronavirüs sürecinde özel kimyasallarla temizleniyor.

Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının olduğu, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum'un bünyesinde, Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema'nın yanı sıra, dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum de yer alıyor. Müzede, bilim insanları, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykeli bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mayıs ayında ziyarete kapatılan müze, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Müze yönetimi, içeride her türlü hijyen çalışmasını yaptıklarını belirterek, heykellerin her gün özel kimyasalla silinerek temizlendiğini anlattı. Çalışanlar heykelleri silip temizledikten sonra makyajlarını yaparak, ziyaretçilerin izlenimine hazırlıyor.

BİLİMDEN SANAT VE SPORA ÜNLÜLER

Müzede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stephen Hawking, Albert Einstein, Neil Armstrong, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimlerin balmumu heykelleri yer alıyor. Sanat dünyasından ise Freddie Mercury, Madonnna, Mozart, Michael Jackson, Beyonce, spor dünyasından Michael Schumacher, Serena Williams, Maria Sharapova, Muhammed Ali, Tiger Woods ve Lionel Messi gibi isimlerin heykellerinin bulunduğu müzede, ünlü ressamlar Salvador Dali, Pablo Picasso ve Van Gogh'un balmumu heykelleri de sergileniyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARI DA BURADA

Sinema dünyasının ünlüleri Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Deep, Angelina Jolie, Tom Hanks, Marilyn Monroe, Will Smith, Scarlett Johansson, Leonardo Dicaprio, Jackie Chan, Sylvester Stallone, Daniel Radcliffe, Vin Diesel, Rowan Atkinson, Jennifer Lawrence'nin balmumu heykelleri de film yıldızları için ayrılan alanda yer alıyor. Tarihte iz bırakan Mustafa Kemal Atatürk, Napolyon Bonapart, II. Elizabeth, Mahatma Gandi heykelleri de müzenin liderler salonunda bulunuyor.

DÜZENLİ DEZENFEKTE

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin ziyaretçi kabulüne başladığını anlattı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alınacak önlemleri en ince ayrıntısına kadar yerine getirdiklerini anlatan Arık, "Her gün dört bir yan ilaçlanıyor. Aynı zamanda müze çalışanları mumdan heykelleri dezenfekte ediyor. Heykellerin dezenfekte edilmesinin sebebi ise ziyaretçilerin selfie çekerken heykellerle temas kurma olasılığı. Ne olur ne olmaz diye heykeller günlük temizleniyor. Heykellerin temizlik sırasında makyajları bozulduğu için makyajları da yapılıyor" diye konuştu.

ANTALYA Balmumu heykellere dezenfekte

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Balmumu heykellere dezenfekte - Son Dakika
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