Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediyesince, "Önce
Yaya" projesi kapsamında yaya geçidi çizgilerinde çalışmalar başladı.
İçişleri Bakanlığınca 2019 "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne "Önce Yaya" görselleri
çizildi.
Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlarda yürütülecek projenin ilk uygulaması Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Muratpaşa
ilçesi Kazım Karabekir
Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçiriyor.
Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.
Yetkililer, proje kapsamında uygulamanın önce kentin ana arterlerinde sonra da ilçelerde devam edeceğini ifade etti.
- Çanakkale
şehitleri dualarla anıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesince Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü kapsamında, '18 Mart Şehitlerini Anma Programı' düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi
(AKM
) Aspendos Salonunda gerçekleştirilen program, ezan okuma birincisi Hafız Saffet Çalış'ın
Kur'an-ı Kerim ve ezan okuması, Dünya ve Türkiye
birincisi Kurra Hafız Mehmet
Erarabacı'nın Kur'an tilavetiyle başladı.
Etkinlikte Çanakkale şehitleri için dua okunurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğunun
şehitler için seslendirdiği Çanakkale Türküsü, Yemen
Türküsü, Eledim Eledim gibi
türkülerle devam etti.
Etkinliği sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, tarihin en büyük
savaşlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin Hilal'in kesin zaferi olduğunu aktardı.
Çelik, Hafız Mehmet Erarabacı, Hafız Saffet Çalış ve Mehter
Takımı Şefi Aydemir Tuncer
'e çiçek taktim etti.
Büyükşehir'den 'Yaşlılar Haftası' etkinliği
Antalya Büyükşehir Belediyesince, "Yaşlılar Haftası" kapsamında çeşitli huzur evlerinde kalan 300 yaşlı birey için yemek verildi.
Antalya Valiliğinin koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 18–24 Mart "Yaşlılar Haftası" kapsamında yaşlılar için bir etkinlik düzenledi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının düzenlediği yemeğe Antalya'daki çeşitli huzur evlerinde kalan 300'e yakın yaşlı katıldı.