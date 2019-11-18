Antalya çin heyeti kemer'e hayran oldu

Çin heyeti Kemer'e hayran oldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret eden Çin'in Panzhou şehrinden gelen heyet, Kemer'e hayran olduklarını söyledi.

14-16 Ekim tarihlerinde Çin'in Panzhou şehrinde düzenlenen TUOLE Formu'na davet edilen ve bu bölgeyi ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, forumun 2020 yılında Kemer'de düzenlenmesinden mutlu olacağını belirtmişti. Bunun üzerine Çin devleti adına temsilci ve Panzhou şehri belediye başkanlığı görevlisi Li Xiaouru ile 13 yıldır Çin'de bulunan Ukrayna Devlet Temsilcisi Vitaliy Samsonov, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette 2020 yılında yapılacak olan ve 20 ülkedeki belediye başkanlarının katılacağı toplantıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Çin'de Kemer'in tanıtımı için nasıl çalışmalar yürütülebileceğiyle ilgili Başkan Topaloğlu bilgiler aldı. Toplantı sonrası Çin'den gelen ziyaretçiler Başkan Topaloğlu'na hediyeler verirken, Başkan Topaloğlu da onlara Kemer hatırası olarak ilçeye ait fotoğraflar hediye etti.

'BU KADAR ÇABUK GELECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu, Ziyaretimize gelen Vitaliy Bey ve Li Xiaouru Hanım bizlere Çin'in Panzhou şehrinde yapılan toplantıda yardımcı olmuşlardı. Biz de Kemer'imizi onlara anlattık ama bu kadar çabuk geleceklerini düşünmüyordum. Geldiler ve Kemer'imizi kendi gözleriyle gördüler. Orada anlatmış olduklarımızın doğruluğunu kendi gözleriyle teyit etmiş oldular.

Şimdi de bölgemizi gezdireceğiz misafirlerimize. Bunun dışında da nisan ayında yapılacak olan buluşmayla ilgili olarak da programımızı hazırlayacağız. Kendilerine buraya geldikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

'KARDEŞ ŞEHİR KÖPRÜLERİMİZİ KURACAĞIZ'

Kardeş şehir çalışmalarını hızlandırdıklarını vurgulayan Başkan Topaloğlu, Hem Çin'in Panzhou şehri hem de Ukrayna ile köprü olan arkadaşımız zaten Vitaliy Bey. Böyle arkadaşlıkların, dostlukların olması çok önemli. Biz de onlara kendi örf ve adetlerimizi anlatabilme şansımız oluyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor diye konuştu.

'KEMER'E AŞIK OLDUM'

Çin devleti adına temsilci ve Panzhou şehri belediye başkanlığı görevlisi Li Xiaouru, Ben artık şunu söyleyebilirim Kemer'e tam anlamıyla aşık oldum. Daha önce Başkan Beyin, Panzhou ziyaretinde Kemer'in tanıtım filmini görmüştüm fakat gerçekte çok daha iyi bir yer Kemer. Her şey çok güzel, hayat aktif burada. Deniz çok temiz. Yani bu nedenlerden dolayı şimdiden de söylediğim gibi Kemer'e aşık oldum dedi.

13 yıldır Çin'de bulunan Ukrayna Devlet Temsilcisi Vitaliy Samsonov da şöyle dedi

Daha önce hiç tahmin edemediğim kadar Kemer çok güzel. Tabii ki hepimiz Antalya ile ilgili çok iyi şeyler biliyoruz. Kemer'de bir anlamda Antalya'nın gizli cenneti gibi çok güzel bir yer. Hayat burada çok aktif. Muazzam bir deniz var. Kemer bence Antalya'dan kat kat daha iyi bir denizi var. Böyle temiz bir deniz hiçbir yerde görmedik. Başkan Beye bizi buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Nisan ayında planladığımız gibi çok güzel bir toplantı burada geçecek. Kemer'den daha iyi ve başarılı bir yer bulmak zaten mümkün değil. Çinli turistleri buraya davet etmek istiyoruz. Çinli turistler de Avrupalı ve Rus turistlerden farklı olarak biraz daha aktif olan tatil seçeneklerini seviyorlar. Onlar için her dakika farklı şeyler sunmak lazım. Mesela raftinge gidip, ardından dağ gezisi ve kültürel gezilere katılmak isterler. Çinli turistleri buraya davet etmeden önce onların profiline incelemek lazım. Elbette Çin'de potansiyel çok yüksek ve ben umut ediyorum bu konuda yapılan projelerle geleceğimizi başarılı olarak görüyorum. Hem yapılacak toplantılar hem de turizm noktasında Kemer ile başarıyı yakalayacağız.