Antalya çıralı'da caretta caretta turizmi

Çıralı'da caretta caretta turizmi

Antalya'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü sahili Çıralı'yı, bu yıl 30 bin kişi caretta carettaların yumurtadan çıkışını izlemek için ziyaret etti.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'in dünyaca ünlü sahili Çıralı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöre halkının çabaları, Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi'nin destekleriyle nesli tükenme tehlikesi yaşayan caretta carettalarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yöre halkı ve destekçilerinin çalışmalarıyla doğayı korumak için yapılan çalışmalar farklı bir boyut kazanarak, turizme de büyük katkı sağlıyor. Sadece caretta caretta yuvalarının açılmasını izlemek için bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Bu yıl Çıralı, caretta caretta yuva açılışlarında yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlarken, gelecek yıl için bile bölgedeki tesislerde rezervasyonlar yapılıyor.

'DOĞAYLA ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN BAŞLAMIŞTIK'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, doğayı korumak için başladıkları caretta caretta yuvalarını koruma işinin şu anda turizme verdiği katkının azımsanamayacak kadar büyük olduğunu söyledi. Habip Altınkaya, Bu sene deniz kaplumbağası sezonunu bitirdik. Bu yıl bazı şeyleri de görmüş olduk. Bu işe ilk başladığımız zaman deniz kaplumbağası koruma ve izleme çalışmalarına sadece doğayla çevreyi korumak için başlamıştık. Buna uzun yıllar devam etmemiz dolayısıyla turizme de etkisini ve faydasını gördük dedi.

'30 BİN ZİYARETÇİ'

Caretta caretta yavrularının yuvadan çıkmalarını merak eden binlerce kişinin Çıralı'ya geldiğini vurgulayan Habip Altınkaya, Bu doğaüstü olayı merak eden insanlar bizlere eşlik etti. Bütün dünyadan, örneğin Rusya'dan, İngiltere'den, Almanya gibi ülkelerden gelen misafirlerimiz bu deniz kaplumbağası yuva açılışını görmek için sabahları bizlerle beraber hareket etti. Tahmin ediyorum günlük 250 ile 300 civarında ziyaretçimiz vardı. 100 günle çarparsak 25 bin ile 30 bin civarında yıllık sadece deniz kaplumbağasının yuva açılışını izlemek için insanlar geliyor. Turizme büyük katkı sağlıyor diye konuştu.

'ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ BİLİYORUZ'

Yavruların yuvadan çıkmasını izlemek isteyen meraklıların kendilerine telefonla ulaştığını anlatan Habip Altınkaya, şöyle dedi

Bu yıl 'ne zaman görebiliriz' diye sormak için kooperatifimizi arayan insanlar oluyor. Bunu da gördüğümüz için bu sayıların önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini biliyoruz. Tabii ki bu koruma, izleme çalışmasını sekteye uğratmadan bu insanların da bu doğaüstü olayı görmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.