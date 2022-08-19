'HAVUZDA SERİNLEYEN KADIN' HEYKELİNE RUJLU SALDIRI

Antalya'da 1940 yılında dönemin valisi Haşim İşcan tarafından kamulaştırılarak açtığı Karaalioğlu Parkı'ndaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rujla boyanarak tahrip edildi.

Antalya'da geçmişi 1930'lu yıllara dayanan, 1940 yılında ise dönemin valisi Haşim İşçan tarafından kamuaştırılarak Antalyalıların hizmetine açtığı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan süs havuzundaki 'Havuzda Serinleyen Kadın' heykelinin yanaklarının kırmızı rujla boyanmasına tepki gösteren vatandaşlar, sorumluların bulunmasını istedi.

Heykeltıraşı ve yapım tarihi bilinmeyen heykelin dudakları, gözleri ve yanaklarının boyanarak tahrip edildiğini aktaran vatandaşlar, belediyenin bir an önce temizleyerek eski haline döndürmesini istedi. Parkta görevli güvenlik görevlileri ise heykeldeki tahribatı fotoğraflayıp belgeleyerek üstlerine bildirdi. (DHA)