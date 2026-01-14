Antalya'da 351 Çocuk Koruyucu Aile Yanında - Son Dakika
Antalya'da 351 Çocuk Koruyucu Aile Yanında

14.01.2026 14:39
Antalya'da koruyucu aile hizmetiyle 351 çocuk aile ortamında yaşamaya başladı.

ANTALYA'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evi sitelerinde kalan 60 çocuk, 2025 yılında korucu aile yanına yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Toplam 351 çocuğumuz koruyucu aile hizmeti alıyor. Herkesin sofrasında çocuklarımız için bir tabak, bir kaşık koyacak yer vardır diye düşünüyorum" dedi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu ailelik sisteminin alt yapısını anlattı. Galip Sökmen, "Koruyucu ailelik sistemimiz 2012 yılına kadar Türkiye genelinde 500 ailenin yanında 515 çocuğumuza hizmet verirken, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Gönül Elçileri Projesi ile bu alanda seferberlik başlatıldı. Proje kapsamında 81 ilin vali eşleri Ankara'da bir araya getirilmiş, özellikle koruyucu ailelik sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık çalışması yürütülmüştür. Gönül Elçileri Projesi'nin ilk hedeflerinden biri, 0- 6 yaş grubundaki çocukların kuruluşlarda değil koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesiydi. Yıllar içinde önemli yol aldık" dedi.

351 ÇOCUK YUVA BULDU

Antalya'da 351 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu belirten Galip Sökmen, "Antalya'da 2025 yılı içerisinde 60 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi. 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Antalya'da 319 koruyucu ailenin yanında 351 çocuğumuz koruyucu aile hizmeti almaktadır. Ayrıca bakanlığımızın geçen yıl UNICEF ile birlikte başlattığı Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında 2 bebeğimizi geçici koruyucu ailelerimizin yanına yerleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

'HEDEF 500 AİLE'

Koruyucu aile hizmetinin ilçelerde tanıtımının yapılacağını belirten Sökmen, "Bu çalışmalar çerçevesinde Antalya Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin Hanımefendi ile görüştük. Koruyucu ailelik sistemini tüm ilçelerde tanıtmak amacıyla, koruyucu aile birimimizle birlikte bir dizi program planladık. 15 Ocak'ta Gazipaşa'da, önümüzdeki hafta Kemer'de, ardından Alanya'da, daha sonra doğudan batıya tüm ilçelerimizde, kaymakamlarımızın ev sahipliğinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, 319 olan koruyucu aile sayımızı 500'lere çıkarmak. Çünkü Antalya'da bu potansiyel de var" diye konuştu.

'BEKLEYEN KORUYUCU AİLEMİZ YOK'

İl Müdürü Sökmen, özel gereksinimli çocukların bakımlarının titizlikle yapıldığını kaydederek, "Şu anda çocuk evlerimizde 0-6 yaş grubunda hizmet alan 83 çocuğumuz bulunmaktadır. Ancak bu çocuklarımızın bir kısmı özel gereksinimli olup, ailelerimiz bu konuda haklı olarak çekingen davranabilmektedir. Günlük hastane tedavileri devam eden çocuklarımız da mevcut. Buna rağmen bekleyen herhangi bir koruyucu ailemiz bulunmamaktadır. Çevre iller başta olmak üzere 81 ile yazı yazdık. Bekleyen koruyucu aileleri olan illere, Antalya'da bebeklerimizin bulunduğunu bildirdik. Bu kapsamda 2 çocuğumuzu Denizli ve Karaman'a göndereceğiz. Ailelerimiz gelip evlatlarımızı buradan teslim alacak" ifadelerini kullandı.

SÖKMEN'DEN TEŞVİK MESAJI

Sökmen, "Geçen yıl 18 yaşına giren bir kızımız, koruyucu ailesinin soyadını aldı. 'Ben bu ailenin yanında büyüdüm, beni okula götürdüler, hastalandığımda hastaneye götürdüler. Hayatıma bu ailenin soyadıyla devam etmek istiyorum' diyerek çok anlamlı bir karar verdi. Bu tür güzel hikayelerle sıkça karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, uzmanlarımızdan bilgi alsınlar, şartları ve sorumlulukları öğrensinler. Herkesin sofrasında çocuklarımız için bir tabak, bir kaşık koyacak yer vardır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

