İhbara giden polisin düşen tabancasını alıp, 2 polisi ayağından vurdu - Son Dakika
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İhbara giden polisin düşen tabancasını alıp, 2 polisi ayağından vurdu

11.08.2022 19:11
İhbara giden polisin düşen tabancasını alıp, 2 polisi ayağından vurdu

ANTALYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşen tabancasını alan Fırat A. (26), çevreye rastgele ateş açtı.

ANTALYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşen tabancasını alan Fırat A. (26), çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu polislerden H.A. ve S.Ö. ayaklarından vurularak yaralandı. Şüpheli Fırat A. diğer polisler tarafından gözaltına alınırken, yaralı polisler ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbarın ardından olay yerine gelen yunus ekibinde görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak ekiplere taş atmaya başladı. Bir süre sonra tekrar kaçmaya çalışan Fırat A.'yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.'nın çevreye rastgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.

Devriye arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Antalya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhbara giden polisin düşen tabancasını alıp, 2 polisi ayağından vurdu - Son Dakika

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