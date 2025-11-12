Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi'nde yer alan 2 katlı bir evde yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, dehşet saçtı.

AİLESİNİ KATLETTİ

Polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı polis memuru, olayın ardından meslektaşları tarafından gözaltına alındı.