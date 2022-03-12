Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.

Antalya'daki evinden Düzce'deki bir fabrikaya hammadde boşaltmak için ayrılan Ersoy Hakyemez'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Hakyemez'in tırının geçtiği güzergahlardaki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın en son Düzce'de görüldüğünü tespit etti.

Hammadde boşalttığı fabrikanın otoparkında bulunan tırın içini inceleyen ekipler, Hakyemez'i hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Hakyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcılık tarafından incelenen Hakyemez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.