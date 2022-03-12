Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu

12.03.2022 00:06
Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu

Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.

Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.

Antalya'daki evinden Düzce'deki bir fabrikaya hammadde boşaltmak için ayrılan Ersoy Hakyemez'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Hakyemez'in tırının geçtiği güzergahlardaki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın en son Düzce'de görüldüğünü tespit etti.

Hammadde boşalttığı fabrikanın otoparkında bulunan tırın içini inceleyen ekipler, Hakyemez'i hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Hakyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi savcılık tarafından incelenen Hakyemez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Antalya, MOBESE, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı tır şoförü Düzce'de ölü bulundu - Son Dakika


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