Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi - Son Dakika
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Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi

22.04.2022 17:42
Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki dönümlük arazide deneme amaçlı ekilen faselya bitkisi (arı otu) çiçek açtı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki dönümlük arazide deneme amaçlı ekilen faselya bitkisi (arı otu) çiçek açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit ve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, deneme ekimi yapılan arazide incelemelerde bulundu.

Kökce, yaptığı açıklamada, Antalya bölgesinde gezici ve yerli arıcılar olarak toplam 35 bin arı kovanı bulunduğunu, özellikle bölgeyi kış aylarında iklim şartlarının elverişli olması dolayısıyla çok sayıda arıcının tercih ettiğini söyledi. Arıcılar için arının en çok bal ve polen aldığı faselya bitkisinin ekildiğini anlatan Kökce, "Bu bitkinin tohumu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü tarafından temin edildi. Bitkinin çiçeklenmesiyle arıcılar ciddi bir şekilde bal ve polenlerini alıyorlar. İlerleyen dönemlere bu bitkinin doğa ve boş arazilere ekimi yapıldığında gezginci arıcılarımız içinde ciddi bir kaynak ve umut olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Faselya bitkisinin polen ve nektar açısından bitki sıralamasında dünyada ilk 20 bitki arasına yer aldığını bildiren Kökce, bir dönüm faselya bitkisinden 100 kiloya kadar bal ve 13 kiloya kadar polen elde edilebildiğini kaydetti.

Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi
Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi
Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi
Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi
Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi

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Hisarcık, Kumluca, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da arıcılara destek için faselya bitkisi yetiştirildi - Son Dakika
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